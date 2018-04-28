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11:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

За убийство в караоке-клубе пермяка приговорили в исправительным работам

Отбывать наказание он будет на основном месте работы.

В Перми вынесли приговор местному жителю, виновному в «Причинении смерти по неосторожности».

Пресс-служба Ленинского районного суда Перми сообщает, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл осенью 2017 года в одном из караоке-клубов в Ленинском районе Перми. Мужчины в момент ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала была словесная перепалка, потом подсудимый нанёс потерпевшему один удар в голову. Мужчина упал, ударился головой об пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, а через несколько дней скончался в больнице.

Экспертиза установила, что полученная травма стала причиной смерти потерпевшего.

«Приговором суда подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства с отбыванием наказания по основному месту работы», — сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми.

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