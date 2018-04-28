За убийство в караоке-клубе пермяка приговорили в исправительным работам
Отбывать наказание он будет на основном месте работы.
Отбывать наказание он будет на основном месте работы.
В Перми вынесли приговор местному жителю, виновному в «Причинении смерти по неосторожности».
Сначала была словесная перепалка, потом подсудимый нанёс потерпевшему один удар в голову. Мужчина упал, ударился головой об пол и получил закрытую
Экспертиза установила, что полученная травма стала причиной смерти потерпевшего.
«Приговором суда подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства с отбыванием наказания по основному месту работы», — сообщила