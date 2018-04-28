За убийство в караоке-клубе пермяка приговорили в исправительным работам

В Перми вынесли приговор местному жителю, виновному в «Причинении смерти по неосторожности».

Пресс-служба Ленинского районного суда Перми сообщает, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл осенью 2017 года в одном из караоке-клубов в Ленинском районе Перми. Мужчины в момент ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала была словесная перепалка, потом подсудимый нанёс потерпевшему один удар в голову. Мужчина упал, ударился головой об пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, а через несколько дней скончался в больнице.

Экспертиза установила, что полученная травма стала причиной смерти потерпевшего.