Нетрезвый водитель из Карагая отправится в колонию
32-летний местный житель признан виновным в совершении преступления «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
32-летний местный житель признан виновным в совершении преступления «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В январе 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21202 для проверки документов водителя. Автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления.
Позже выяснилось, что прикамец неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за аналогичное преступление. По факту повторного нарушения было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил автолюбителю восемь месяцев лишения свободы в