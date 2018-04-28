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11:12 (мск), источник: Новости Перми

Нетрезвый водитель из Карагая отправится в колонию

32-летний местный житель признан виновным в совершении преступления «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В январе 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21202 для проверки документов водителя. Автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления.

Позже выяснилось, что прикамец неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за аналогичное преступление. По факту повторного нарушения было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил автолюбителю восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На два с половиной года ему нельзя садиться за руль.

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