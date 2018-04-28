Нетрезвый водитель из Карагая отправится в колонию

В январе 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21202 для проверки документов водителя. Автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления.

Позже выяснилось, что прикамец неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за аналогичное преступление. По факту повторного нарушения было возбуждено уголовное дело.