Стала известна причина обрушения строящегося храма в Краснодаре
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. При строительстве Храма Матроны Московской на улице Бискайской в «Немецкой деревне» вечером 27 апреля произошло обрушение перекрытий. В результате ЧП пострадали 4 человека, их госпитализировали. На место происшествия выехали следователи, проводится доследственная проверка, рассказала журналистам помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
*Обрушение перекрытия произошло во время строительства храма в районе «Немецкой деревни» в Краснодаре
Весь вечер спасатели разбирали завалы. В ликвидации ЧП были задействованы 37 человек и 10 единиц техники, сообщили в
По предварительным данным, обвал произошел