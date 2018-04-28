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09:18 (мск), источник: Новая Кубань

Стала известна причина обрушения строящегося храма в Краснодаре

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. При строительстве Храма Матроны Московской на улице Бискайской в «Немецкой деревне» вечером 27 апреля произошло обрушение перекрытий. В результате ЧП пострадали 4 человека, их госпитализировали. На место происшествия выехали следователи, проводится доследственная проверка, рассказала журналистам помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
*Обрушение перекрытия произошло во время строительства храма в районе «Немецкой деревни» в Краснодаре
Весь вечер спасатели разбирали завалы. В ликвидации ЧП были задействованы 37 человек и 10 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, обвал произошел из-за того, что стальная сетка, которую используют для заливки потолка, не выдержала нагрузки и разрушилась.

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