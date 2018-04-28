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09:38 (мск), источник: Uralpress.ru

В Златоусте сгорело двухмиллионное авто

В Златоусте (Челябинская область) выгорело двухмиллионное авто. Предварительная причина случившегося — поджог.

Источник: Uralpress.ru

Вечером 27 апреля златоустовцы, проживающие в доме номер восемь на проспекте 30-летия Победы, сообщили на пульт «101» о горящем авто на парковке возле гостиницы «Таганай» -полыхала «Audi а6».

«На адрес незамедлительно было отправлено отделение 8-й ПСЧ. Пожарным понадобилось всего 600 литров воды, чтобы справиться с огнем. Тем не менее, он успел уничтожить бампер и задние фары дорогого “коня”, повредить лакокрасочное покрытие всего авто и 2 квадратных метра внутренней обивки», — сообщили в ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области». Предварительная причина случившегося — поджог.

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