Сообщение о минировании поезда в Челябинске обернулось уголовным делом

Пассажир поезда в Челябинске стал фигурантом уголовного дела о лжеминировании, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«Установлено, что мужчина, сообщивший о подозрительном предмете, следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на освидетельствование в медицинское учреждение, где врачами была констатирована средняя степень опьянения с уровнем содержания алкоголя в крови 0,8 промилле», — пояснили в ведомстве.