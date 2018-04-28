Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полковник: США нанесли удар по России через Армению и прогадали
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Доктор Комаровский: «Расставайтесь с мягкими игрушками»
Ученые: нанесенный Роскомнадзором всей России вред не оправдать
Красавица-внучка Иосифа Кобзона блистала на красной дорожке
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сообщение о минировании поезда в Челябинске обернулось уголовным делом

Из-за слов пассажира эвакуировали около 600 человек.

Пассажир поезда в Челябинске стал фигурантом уголовного дела о лжеминировании, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«Установлено, что мужчина, сообщивший о подозрительном предмете, следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на освидетельствование в медицинское учреждение, где врачами была констатирована средняя степень опьянения с уровнем содержания алкоголя в крови 0,8 промилле», — пояснили в ведомстве.

Напомним, около 600 пассажиров поезда «Нижневартовск — Самара» эвакуировали из вагонов на челябинском вокзале 11 апреля. Состав смог продолжить движение спустя час.

Все новости региона
«Трижды выводили на расстрел». Малолетняя узница - о детстве в концлагере
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Дали прикурить. Стоит ли разрешить россиянам дымить в аэропортах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Nokia 8 подешевел в России почти в два раза Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что красивый флагман можно купить почти на 45% дешевле РРЦ.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь