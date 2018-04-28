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09:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники Росгвардии нашли в Воронеже страдающую потерей памяти девушку

Поиски заняли 25 минут.

Сотрудники Росгвардии оперативно разыскали в Воронеже пропавшую 26-летнюю девушку. На поиски ушло 25 минут, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 27 апреля.

Ориентировка на пропавшую девушку поступила сотрудникам вневедомственной охраны в полдень в четверг, 26 апреля. Местная жительница ушла из дома и не вернулась. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что дочь страдает потерей памяти.

Сотрудники Росгвардии отправились патрулировать улицы и через 25 минут нашли пропавшую. Девушку передали родственникам.

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