Сотрудники Росгвардии нашли в Воронеже страдающую потерей памяти девушку

Сотрудники Росгвардии оперативно разыскали в Воронеже пропавшую 26-летнюю девушку. На поиски ушло 25 минут, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 27 апреля.

Ориентировка на пропавшую девушку поступила сотрудникам вневедомственной охраны в полдень в четверг, 26 апреля. Местная жительница ушла из дома и не вернулась. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что дочь страдает потерей памяти.