Сотрудники Росгвардии нашли в Воронеже страдающую потерей памяти девушку
Поиски заняли 25 минут.
Поиски заняли 25 минут.
Сотрудники Росгвардии оперативно разыскали в Воронеже пропавшую 26-летнюю девушку. На поиски ушло 25 минут, сообщила
Ориентировка на пропавшую девушку поступила сотрудникам вневедомственной охраны в полдень в четверг, 26 апреля. Местная жительница ушла из дома и не вернулась. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что дочь страдает потерей памяти.
Сотрудники Росгвардии отправились патрулировать улицы и через 25 минут нашли пропавшую. Девушку передали родственникам.