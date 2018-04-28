На трассе в Волгоградской области иномарка наехала на лошадь
Всего за сутки в регионе в авариях пострадали четыре человека.
Всего за сутки в регионе в авариях пострадали четыре человека.
25-летний мужчина пострадал в результате столкновения иномарки с лошадью в Палалсовском районе Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще один человек получил травмы в аварии, зарегистрированной в 8:30 в Кировском районе. 40-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, ехал по среднему ряду улицы Колосовой. Напротив дома № 4а при перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Java-350, которым управлял 42-летний мужчина. В результате инцидента мотоциклист доставлен в больницу.
Третья авария произошла в 14:30 в Тракторозаводском районе. 58-летний мужчина, управляя маршрутным такси «Газель» ехал по улице Николая Отрады. На пересечении с улицей Кропоткина при повороте налево он не уступил дорогу микроавтобусу Citroen. В результате аварии 31-летняя пассажирка «Газели» и 21-летний пассажир Citroen госпитализированы.