На трассе в Волгоградской области иномарка наехала на лошадь

25-летний мужчина пострадал в результате столкновения иномарки с лошадью в Палалсовском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, авария произошла в 0:05. 25-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, ехал по трассе Быково — Кайсацкое — Эльтон — Отгонный. На 60-м километре дороги он совершил наезд на лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть. В результате аварии водитель с травмами доставлен в больницу.

Еще один человек получил травмы в аварии, зарегистрированной в 8:30 в Кировском районе. 40-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, ехал по среднему ряду улицы Колосовой. Напротив дома № 4а при перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Java-350, которым управлял 42-летний мужчина. В результате инцидента мотоциклист доставлен в больницу.