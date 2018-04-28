Два человека госпитализированы в Иркутской области после укуса клещей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 28 апреля 2018 года пресс-служба Управление Роспотребнадзора в регионе, укусы зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Ангарского городского округа и Усть-Ордынского Бурятского округа. Исследовано 357 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом — 6, боррелиозом — 78. С подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз госпитализированы два человека.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

При выезде за город, в лес, на дачные участки, при нахождении в парковых зонах в черте города гражданам советуют использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. В лесу следует избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.