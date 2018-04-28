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12:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два человека госпитализированы в Иркутской области после укуса клещей

С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 553 человека, в том числе 146 детей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 28 апреля 2018 года пресс-служба Управление Роспотребнадзора в регионе, укусы зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Ангарского городского округа и Усть-Ордынского Бурятского округа. Исследовано 357 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом — 6, боррелиозом — 78. С подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз госпитализированы два человека.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

При выезде за город, в лес, на дачные участки, при нахождении в парковых зонах в черте города гражданам советуют использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. В лесу следует избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. В Иркутске клещей на исследование принимает центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445); в Ангарске — медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57−15−30, 57−16−34) и лечебно-диагностический центр МАНО (6А микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51−66−37, 51−86−26, 95−29−47); в Усолье — Сибирском — диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43, тел. 8 (39543) 6−78−78) и поликлиника № 2 Усольской городской больницы (ул. Ленина, д. 71, т. 8 (39543) 6−39−52); в Братске — Братская районная больница (ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 44−23−60, 216−004).

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