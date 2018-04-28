Два человека госпитализированы в Иркутской области после укуса клещей
С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 553 человека, в том числе 146 детей.
С начала эпидемического сезона в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 553 человека, в том числе 146 детей.
Как сообщает 28 апреля 2018 года
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
При выезде за город, в лес, на дачные участки, при нахождении в парковых зонах в черте города гражданам советуют использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. В лесу следует избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. В Иркутске клещей на исследование принимает центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445); в Ангарске —