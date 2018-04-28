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10:30 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе на берегу моря нашли человеческие останки времен войны

В Анапе в районе Малой бухты обнаружили останки человека.

Части скелета нашли на Верхней набережной. На месте работали полицейские и спасатели.

«Найденные останки относятся ко времени Великой Отечественной войны. По факту проводят проверку. Материалы направили в следственный комитет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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