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11:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках пропавшего 74-летнего пенсионера

Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках пропавшего без вести 74-летнего Алексея Дрозда.

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26 апреля пенсионер вышел из своего дома в слободе Марченковка в Ольховатском районе и не вернулся. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье».

Рост Алексея Михайловича около 170 — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие тёмные волосы с сединой и седая борода.

В день исчезновения он был одет в тёмно-синий вязаный свитер, коричневые штаны, розовые вязаные носки и чёрные тапочки.

Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении пожилого мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.

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