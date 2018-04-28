Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках пропавшего 74-летнего пенсионера
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках пропавшего без вести 74-летнего Алексея Дрозда.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках пропавшего без вести 74-летнего Алексея Дрозда.
26 апреля пенсионер вышел из своего дома в слободе Марченковка в Ольховатском районе и не вернулся. Объявление о розыске опубликовал
Рост Алексея Михайловича около 170 — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие тёмные волосы с сединой и седая борода.
В день исчезновения он был одет в
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