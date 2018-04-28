В Санкт-Петербурге узбекистанец выжил после падения с шестого этажа

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Со строительной площадки в Санкт-Петербурге госпитализировали выходца из Узбекистана, передают местные СМИ.

Врачи обнаружили у пострадавшего травмы, характерные при падении с высоты.

Прораб объекта рассказал правоохранителям, что рабочий занимался обвязкой защитной сетки на шестом этаже здания. По неизвестной причине мигрант сорвался со строительных лесов и упал вниз, но выжил.