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11:22 (мск), источник: Sputnik

В Санкт-Петербурге узбекистанец выжил после падения с шестого этажа

Мигрант сорвался со строительных лесов, когда занимался обвязкой защитной сетки на шестом этаже здания.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Со строительной площадки в Санкт-Петербурге госпитализировали выходца из Узбекистана, передают местные СМИ.

Врачи обнаружили у пострадавшего травмы, характерные при падении с высоты.

Прораб объекта рассказал правоохранителям, что рабочий занимался обвязкой защитной сетки на шестом этаже здания. По неизвестной причине мигрант сорвался со строительных лесов и упал вниз, но выжил.

В феврале в северной столице России рабочий разбился, когда чистил крышу одного из домов от снега.

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