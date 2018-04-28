В Санкт-Петербурге узбекистанец выжил после падения с шестого этажа
Мигрант сорвался со строительных лесов, когда занимался обвязкой защитной сетки на шестом этаже здания.
Мигрант сорвался со строительных лесов, когда занимался обвязкой защитной сетки на шестом этаже здания.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Со строительной площадки в
Врачи обнаружили у пострадавшего травмы, характерные при падении с высоты.
Прораб объекта рассказал правоохранителям, что рабочий занимался обвязкой защитной сетки на шестом этаже здания. По неизвестной причине мигрант сорвался со строительных лесов и упал вниз, но выжил.
В феврале в северной столице России рабочий разбился, когда чистил крышу одного из домов от снега.