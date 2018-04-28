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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Краснодарский курсант рассказал, как посадил поврежденный самолет

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманов заявил, что принял решение сажать поврежденный самолет «на брюхо», потому что спасал дорогостоящую технику.

Источник: РИА Новости

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица и повредила силовую установку, и Еманов, оценив обстановку, посадил самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

«Быстро в моей голове я вспомнил все те действия, которые мы отрабатывали на тренажёрах при подготовке к полету. Я просто знал, что делать. И я не покинул машину, потому что спасал эту дорогостоящую технику», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Еманова, когда только произошел удар, он не сразу понял, что это происходит в реальности, но «быстренько пришел в себя».

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