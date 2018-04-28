Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Почему британского принца назвали французским именем
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Валерия надела тренч с ботинками на огромной платформе
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Новый образ Орбакайте не оценили в Сети – СМИ
Располневшая жена Макарского рассказала о реакции
Идеальный макияж от Джей Ло: 7 составляющих
Александр Серов изменился до неузнаваемости
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
11:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде за взятки задержали доцента вуза

Правоохранители задержали доцента кафедры философии, политологии и права одного из вузов Волгограда, сообщает пресс-службе регионального управления МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере» и «Служебный подлог».

Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя областного управления СК России Юлия Лисеева, староста двух групп заочного отделения узнала, что экзамен по философии можно «купить» за две тысячи рублей. Студентка рассказала условия своим однокурсникам.

Она собрала деньги с 17 человек и отнесла преподавателю ведомости и зачетные книжки. После того, как он проставил положительные оценки, староста вручила ему 34 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Все новости региона
 МИД: Заявления и действия НАТО в отношении РФ противоречат друг другу
Проект "Сила Сибири" подорожал до 1,1 триллиона рублей
Чиновники снизят публичную активность накануне инаугурации
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь