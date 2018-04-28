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11:35 (мск), источник: Новый Калининград

На Берлинской трассе перевернулся автомобиль

Его увидел очевидец рано утром.

На Берлинской трассе произошло ДТП, в результате которого серьезные повреждения получил автомобиль «Мазда». Очевидно, водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Фото с места ДТП опубликовал очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте», он отметил, что зафиксировал происшествие рано утром.

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