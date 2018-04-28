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11:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Несколько блоков сигарет на сумму почти 100 тысяч рублей похитил житель Нижнего Новгорода

Несколько блоков сигарет на сумму почти 100 тысяч рублей похитил житель Нижнего Новгорода, сообщат пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В сообщении говорится, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему.

Новгороду поступило сообщение о том, что 3 апреля 2018 года неизвестный, находясь в помещении одного из магазинов, расположенных по улице Базарной, тайно похитил несколько блоков сигарет. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 98602 рубля.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния — 18-летний молодой человек.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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