Несколько блоков сигарет на сумму почти 100 тысяч рублей похитил житель Нижнего Новгорода

В сообщении говорится, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему.

Новгороду поступило сообщение о том, что 3 апреля 2018 года неизвестный, находясь в помещении одного из магазинов, расположенных по улице Базарной, тайно похитил несколько блоков сигарет. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 98602 рубля.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния — 18-летний молодой человек.