Несколько блоков сигарет на сумму почти 100 тысяч рублей похитил житель Нижнего Новгорода
Несколько блоков сигарет на сумму почти 100 тысяч рублей похитил житель Нижнего Новгорода, сообщат
Несколько блоков сигарет на сумму почти 100 тысяч рублей похитил житель Нижнего Новгорода, сообщат
В сообщении говорится, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему.
Новгороду поступило сообщение о том, что 3 апреля 2018 года неизвестный, находясь в помещении одного из магазинов, расположенных по улице Базарной, тайно похитил несколько блоков сигарет. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 98602 рубля.
По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.
В результате
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.