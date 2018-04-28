Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Красавица-внучка Иосифа Кобзона блистала на красной дорожке
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Новый образ Орбакайте не оценили в Сети – СМИ
Располневшая жена Макарского рассказала о реакции
Поклонники обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в купальнике
Красавица-внучка Иосифа Кобзона блистала на красной дорожке
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
11:21 (мск), источник: РИА Новости

В убийстве детей, найденных в Нижегородской области, призналась их мать

Мать двоих детей, тела которых были обнаружены на заброшенном складе в Нижегородской области, призналась в их убийстве, она задержана, сообщила РИА Новости начальник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

Источник: РИА Новости

Вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних».

«25 апреля утром 27-летняя женщина в салоне автомашины задушила двоих своих детей — двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь. Затем она попыталась избавиться от тел, перевезя их в салоне авто в сторону деревни Шалдеж в Семеновском районе. Но там ее спугнули охотники. К тому времени она уже подожгла тела детей. Сбив огонь, она вновь положила детей в машину и привезла их к своему дому в Нижнем Новгороде. Переночевав дома, на следующий день она снова выехала в Семеновский район, где и сожгла тела детей на складе», — рассказала Склярова.

Она добавила, что женщина во всем созналась, пока задержана в качестве подозреваемой.

Все новости региона
 Жительница Нижнего Новгорода рассказала, почему убила детей
Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос почти на 60%
Чиновники снизят публичную активность накануне инаугурации
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь