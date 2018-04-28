В убийстве детей, найденных в Нижегородской области, призналась их мать

«25 апреля утром 27-летняя женщина в салоне автомашины задушила двоих своих детей — двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь. Затем она попыталась избавиться от тел, перевезя их в салоне авто в сторону деревни Шалдеж в Семеновском районе. Но там ее спугнули охотники. К тому времени она уже подожгла тела детей. Сбив огонь, она вновь положила детей в машину и привезла их к своему дому в Нижнем Новгороде. Переночевав дома, на следующий день она снова выехала в Семеновский район, где и сожгла тела детей на складе», — рассказала Склярова.