В Башкирии нашли мужчину, виновного в убийстве 5-летней давности

По версии следствия, вечером 4 октября 2013 года мужчина распивал спиртное со своими знакомыми. Из ревности подозреваемый ударил 22-летнего потерпевшего металлической трубой по голове. После обвиняемый скинул тело убитого в котлован, который находился неподалеку и присыпал его землей.