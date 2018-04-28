В Башкирии нашли мужчину, виновного в убийстве 5-летней давности
56-летний житель Балтачевского района обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
56-летний житель Балтачевского района обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
По версии следствия, вечером 4 октября 2013 года мужчина распивал спиртное со своими знакомыми. Из ревности подозреваемый ударил 22-летнего потерпевшего металлической трубой по голове. После обвиняемый скинул тело убитого в котлован, который находился неподалеку и присыпал его землей.
— В течение длительного времени преступление оставалось нераскрытым. Лицо, совершившее преступление, удалось установить позже. Задержанный признал свою вину, его заключили под стражу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в