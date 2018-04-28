В Воронеже изъяли шесть тонн поддельного алкоголя

Воронежские полицейские задержали четверых сообщников, которые торговали фальсифицированной алкогольной продукцией. Ее преступники подделывали под продукцию известных марок. Сотрудники МВД совместно с сотрудниками Росгвардии обыскали три гаража, в которых у бутлегеров располагался склад. Там нашли в общей сложности шесть тонн контрафактного спиртного, готового к продаже, и полтора миллиона рублей.