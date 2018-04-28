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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже изъяли шесть тонн поддельного алкоголя

Спиртное, которое продавали преступники, было небезопасно для здоровья.

Воронежские полицейские задержали четверых сообщников, которые торговали фальсифицированной алкогольной продукцией. Ее преступники подделывали под продукцию известных марок. Сотрудники МВД совместно с сотрудниками Росгвардии обыскали три гаража, в которых у бутлегеров располагался склад. Там нашли в общей сложности шесть тонн контрафактного спиртного, готового к продаже, и полтора миллиона рублей.

— Согласно проведенным исследованиям, представленные образцы спиртосодержащей жидкости создают угрозу жизни и здоровью человека при употреблении, — заключают в пресс-службе регионального управления полиции.

В отношении четверых подозреваемыхвозмудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Им грозит до шести лет тюрьмы.

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