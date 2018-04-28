За смертельную дозу лидокаина красноярского массажиста оставили без работы

29-летний частнопрактикующий массажист без медицинского образования и лицензии работал в одном из салонов красоты Октябрьского района Красноярска. 29 июня 2017 года к нему пришла постоянная клиентка Марина Безфамильная (президент правления Сибирской ассоциации гостеприимства) и пожаловалась на боли в грудном и поясничном отделах позвоночника. Не имея должного образования и специальных познаний, мужчина ввел ей внутримышечно две инъекции различных медпрепаратов, в том числе лидокаина, превысив допустимую дозу лекарства в 4 раза. Женщина скончалась там же от токсического воздействия препарата тяжелой степени. За причинение смерти по неосторожности массажисту грозило до 2 лет лишения свободы, суд назначил ему год исправительных работ (принудительное привлечение к труду) с удержанием из заработка в доход государства 10%.