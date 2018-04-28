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12:18 (мск), источник: Newslab.ru

За смертельную дозу лидокаина красноярского массажиста оставили без работы

За причинение смерти по неосторожности 29-летнего парня также приговорили к 1 году исправительных работ.

Массажиста, которого осудили к году исправительных работ за смертельный укол красноярской бизнес-леди, лишили права заниматься медицинской деятельностью. Об сегодня сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

29-летний частнопрактикующий массажист без медицинского образования и лицензии работал в одном из салонов красоты Октябрьского района Красноярска. 29 июня 2017 года к нему пришла постоянная клиентка Марина Безфамильная (президент правления Сибирской ассоциации гостеприимства) и пожаловалась на боли в грудном и поясничном отделах позвоночника. Не имея должного образования и специальных познаний, мужчина ввел ей внутримышечно две инъекции различных медпрепаратов, в том числе лидокаина, превысив допустимую дозу лекарства в 4 раза. Женщина скончалась там же от токсического воздействия препарата тяжелой степени. За причинение смерти по неосторожности массажисту грозило до 2 лет лишения свободы, суд назначил ему год исправительных работ (принудительное привлечение к труду) с удержанием из заработка в доход государства 10%.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким, так как после случившегося мужчина продолжал заниматься медицинской деятельностью.

«В апелляционной инстанции краевого суда с участием потерпевшего, представителя прокуратуры края и осужденного подтверждено, что место работы и сфера деятельности по оказанию услуг массажа у осужденного не изменились. По представлению прокурора 26 апреля краевой суд назначил виновному дополнительное наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью на 2 года», — пояснили в надзорном ведомстве.

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