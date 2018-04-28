Покупательницы-мошенницы осуждены во Владивостоке

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, согласно распределенным ролям, одна из фигуранток под предлогом приобретения упаковки молотого кофе стоимостью 300 рублей, передала продавцу магазина купюру номиналом 5 тыс. рублей. Получив сдачу в сумме 4 тыс. 700 рублей, 3 тысячи из них она оставила у себя. Оставшиеся 1 тыс. 700 рублей (предварительно свернув) под предлогом того, что ее не устраивает вид кофе, вернула продавцу вместе с кофе.

В этот момент две другие соучастницы стали отвлекать внимание продавца вопросами о стоимости и предназначении товаров, не давая ей возможность пересчитать возвращенные ей в качестве сдачи денежные средства.

Забрав свои 5 тыс. рублей, злоумышленницы скрылись с места преступления, похитив у продавца 3 тыс. рублей.