Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Что будет, если «закончились права»
«Дочкин папа»: Игорь Николаев позабавил соцсети фотографией с дочерью
Путину доложили об увеличении территории РФ на 290 тыс. кв. м
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Постройневшая Мэрайя Кэри сходила на свидание
Сябитова сказала, чем порадует мужа в первую ночь – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12:22 (мск), источник: Вести Приморье

Покупательницы-мошенницы осуждены во Владивостоке

Первореченским районным судом Владивостока вынесен приговор трем жительницам г. Артема за мошенничество, совершенное группой лиц.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, согласно распределенным ролям, одна из фигуранток под предлогом приобретения упаковки молотого кофе стоимостью 300 рублей, передала продавцу магазина купюру номиналом 5 тыс. рублей. Получив сдачу в сумме 4 тыс. 700 рублей, 3 тысячи из них она оставила у себя. Оставшиеся 1 тыс. 700 рублей (предварительно свернув) под предлогом того, что ее не устраивает вид кофе, вернула продавцу вместе с кофе.

В этот момент две другие соучастницы стали отвлекать внимание продавца вопросами о стоимости и предназначении товаров, не давая ей возможность пересчитать возвращенные ей в качестве сдачи денежные средства.

Забрав свои 5 тыс. рублей, злоумышленницы скрылись с места преступления, похитив у продавца 3 тыс. рублей.

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил каждой за содеянное 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь