Покупательницы-мошенницы осуждены во Владивостоке
Первореченским районным судом Владивостока вынесен приговор трем жительницам г. Артема за мошенничество, совершенное группой лиц.
Первореченским районным судом Владивостока вынесен приговор трем жительницам г. Артема за мошенничество, совершенное группой лиц.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, согласно распределенным ролям, одна из фигуранток под предлогом приобретения упаковки молотого кофе стоимостью 300 рублей, передала продавцу магазина купюру номиналом 5 тыс. рублей. Получив сдачу в сумме 4 тыс. 700 рублей, 3 тысячи из них она оставила у себя. Оставшиеся 1 тыс. 700 рублей (предварительно свернув) под предлогом того, что ее не устраивает вид кофе, вернула продавцу вместе с кофе.
В этот момент две другие соучастницы стали отвлекать внимание продавца вопросами о стоимости и предназначении товаров, не давая ей возможность пересчитать возвращенные ей в качестве сдачи денежные средства.
Забрав свои 5 тыс. рублей, злоумышленницы скрылись с места преступления, похитив у продавца 3 тыс. рублей.
Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил каждой за содеянное 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.