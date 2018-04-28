В Сызрани от удара молнии сгорела баня
Огонь охватил кровлю здания.
Огонь охватил кровлю здания.
Пожар произошел в пятницу, 28 апреля, в пять часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала «Сельмаш». Огонь удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, но зданию нанесен серьезный ущерб.
— Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Вспыхнула кровля бани, в которой никто не находился. На тушение выезжали
Спасатели пока не называют точную причину пожара, но известно, что баня была обесточена и короткое замыкание проводки исключено. По данным