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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сызрани от удара молнии сгорела баня

Огонь охватил кровлю здания.

Пожар произошел в пятницу, 28 апреля, в пять часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала «Сельмаш». Огонь удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, но зданию нанесен серьезный ущерб.

— Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Вспыхнула кровля бани, в которой никто не находился. На тушение выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и пять единиц техники, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели пока не называют точную причину пожара, но известно, что баня была обесточена и короткое замыкание проводки исключено. По данным КТВ-ЛУЧ, пожар мог произойти от удара молнии — рано утром в этом районе слышались раскаты грома, ночью в Сызрани был ливень. Дознаватели отрабатывают эту версию пожара.

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