Приговор по делу о ДТП у ТЦ «Замок» вступил в силу
Решение не было обжаловано и опротестовано.
Решение не было обжаловано и опротестовано.
5 апреля суд Центрального района Минска вынес приговор по делу о ДТП у торгового центра «Замок» — водителю назначили 5 лет лишения свободы. Он уже вступил в законную силу, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Авария случилась 2 декабря: грузовик вылетел на пешеходный переход, когда по нему шли люди. Погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, брат и еще несколько человек пострадали.
Как пояснил мужчина в суде, на это у него просто не было денег. За непрохождение ТО в 2017 году водителя уже наказывали штрафом.
В суде 55-летний обвиняемый говорил, что раскаивается, и просил прощения у родственников погибшей девочки. Сын обвиняемого, как владелец машины, должен будет выплатить компенсацию бабушке погибшей девочки — 20 тысяч рублей. Родители школьницы не подавали иск о возмещении им вреда.