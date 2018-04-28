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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Приговор по делу о ДТП у ТЦ «Замок» вступил в силу

Решение не было обжаловано и опротестовано.

Источник: Комсомольская правда

5 апреля суд Центрального района Минска вынес приговор по делу о ДТП у торгового центра «Замок» — водителю назначили 5 лет лишения свободы. Он уже вступил в законную силу, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Авария случилась 2 декабря: грузовик вылетел на пешеходный переход, когда по нему шли люди. Погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, брат и еще несколько человек пострадали.

Выяснилось, что в грузовике не работали тормоза, рулевое управление и ходовая часть. Водитель грузовика был трезв, но автомобиль не проходил техосмотр с 2015 года.

Как пояснил мужчина в суде, на это у него просто не было денег. За непрохождение ТО в 2017 году водителя уже наказывали штрафом.

В суде 55-летний обвиняемый говорил, что раскаивается, и просил прощения у родственников погибшей девочки. Сын обвиняемого, как владелец машины, должен будет выплатить компенсацию бабушке погибшей девочки — 20 тысяч рублей. Родители школьницы не подавали иск о возмещении им вреда.

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