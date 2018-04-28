Приговор по делу о ДТП у ТЦ «Замок» вступил в силу

Источник: Комсомольская правда

5 апреля суд Центрального района Минска вынес приговор по делу о ДТП у торгового центра «Замок» — водителю назначили 5 лет лишения свободы. Он уже вступил в законную силу, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Авария случилась 2 декабря: грузовик вылетел на пешеходный переход, когда по нему шли люди. Погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, брат и еще несколько человек пострадали.

Выяснилось, что в грузовике не работали тормоза, рулевое управление и ходовая часть. Водитель грузовика был трезв, но автомобиль не проходил техосмотр с 2015 года.

Как пояснил мужчина в суде, на это у него просто не было денег. За непрохождение ТО в 2017 году водителя уже наказывали штрафом.