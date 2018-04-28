Ряд эпизодов мошенничества раскрыли в Таганроге
Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.
Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.
Ряд эпизодов мошенничества раскрыли правоохранители в Таганроге.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, которая заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве.
Как выяснили полицейские, женщина увидела в интернете рекламу установки металлопластиковых окон и связалась с автором публикации.
Тот взял с горожанки предоплату в размере 70 тысяч рублей, а затем перестал выходить на связь.
Правоохранители задержали по подозрению в обмане женщины 25-летнего ранее судимого за грабеж молодого человека.
Выяснилось, что подозреваемый,
От действий злоумышленника пострадали семь человек. Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под стражей.