Ряд эпизодов мошенничества раскрыли в Таганроге

Ряд эпизодов мошенничества раскрыли правоохранители в Таганроге.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, которая заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Как выяснили полицейские, женщина увидела в интернете рекламу установки металлопластиковых окон и связалась с автором публикации.

Тот взял с горожанки предоплату в размере 70 тысяч рублей, а затем перестал выходить на связь.

Правоохранители задержали по подозрению в обмане женщины 25-летнего ранее судимого за грабеж молодого человека.

Выяснилось, что подозреваемый, когда-то занимавшийся предпринимательской деятельностью по установке окон, после ее прекращения продолжал принимать заказы от горожан, брал с них деньги, но свои обязательства не выполнял.

От действий злоумышленника пострадали семь человек. Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.