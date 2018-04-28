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12:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ряд эпизодов мошенничества раскрыли в Таганроге

Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.

Ряд эпизодов мошенничества раскрыли правоохранители в Таганроге.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, которая заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Как выяснили полицейские, женщина увидела в интернете рекламу установки металлопластиковых окон и связалась с автором публикации.

Тот взял с горожанки предоплату в размере 70 тысяч рублей, а затем перестал выходить на связь.

Правоохранители задержали по подозрению в обмане женщины 25-летнего ранее судимого за грабеж молодого человека.

Выяснилось, что подозреваемый, когда-то занимавшийся предпринимательской деятельностью по установке окон, после ее прекращения продолжал принимать заказы от горожан, брал с них деньги, но свои обязательства не выполнял.

От действий злоумышленника пострадали семь человек. Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под стражей.

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