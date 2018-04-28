На полигоне в Корнево, где погиб ребёнок, обнаружили ещё три мины

На территории заброшенного полигона в посёлке Корнево, где погиб 11-летний мальчик, обнаружили ещё три миномётных мины. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах. Все три снаряда вывезли с территории. Ранее сообщалось, что участок под Корнево, где случился взрыв, принадлежит частнику.

В пятницу, 27 апреля, в Багратионовском районе произошёл взрыв на полигоне, погиб ребёнок.

По свидетельству очевидцев, дети пошли на полигон большой компанией. Первым на снаряд наткнулся 11-летний Иван. Он же бросил в него камень, после чего раздался взрыв. За мальчиком стояли две девочки, которые тоже пострадали. Остальные дети были на безопасном расстоянии. Один из ребят побежал к родственникам погибшего и рассказал о происшествии.