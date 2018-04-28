В Воронежской области 15-летний подросток надышался газом из промышленного баллона и умер
В Лисках 15-летний подросток умер, надышавшись газом из газового баллона. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в единой
В Лисках 15-летний подросток умер, надышавшись газом из газового баллона. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в единой
Подростка обнаружили его друзья за домом по улице 40 лет Октября, 67 в 17:30 пятницы, 27 апреля. Мальчик лежал на земле на территории одного из городских предприятий, где были в открытом доступе промышленные газовые баллоны. Рядом с подростком нашли полиэтиленовый пакет. Школьники вызвали полицию и скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.
По данным собственного источника РИА «Воронеж», баллоны стоят на стыке территории предприятия и сетевого магазина. Пока неизвестно, кому они принадлежат. По словам собеседника РИА «Воронеж», группа школьников приходила к баллонам на протяжении двух недель.
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Контекст
Это третий подобный случай гибели детей в регионе за семь месяцев — с октября 2017 года. Первый случай произошел в Поворино 18 октября. Мальчик 14 лет надышался газом из туристического баллончика на Советской улице. Восьмикласснику стало плохо, он упал на землю и не подавал признаков жизни. Трое друзей подростка вызвали пострадавшему скорую помощь и позвонили в правоохранительные органы около 18:00. Спасти мальчика не смогли.
В конце октября 17-летняя девушка умерла в Коминтерновском районе Воронежа при схожих обстоятельствах. Компания подростков в подъезде нюхала газ из баллончика, школьнице стало плохо. Дети позвонили в «скорую» и попытались избавиться от баллончика. Приехавшие на место следователи нашли только трубку и колпачок от баллончика.
Врачи предупреждают, что вдыхание газа вызывает не физическую, а психическую зависимость. Когда человек вдыхает слишком много газа, концентрация кислорода в крови падает до критического уровня. Это может вызвать необратимые изменения в головном мозге и привести к гибели. Кроме того, газ усугубляет проблемы с сердцем и вызывает аритмию.