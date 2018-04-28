В Воронежской области 15-летний подросток надышался газом из промышленного баллона и умер

Подростка обнаружили его друзья за домом по улице 40 лет Октября, 67 в 17:30 пятницы, 27 апреля. Мальчик лежал на земле на территории одного из городских предприятий, где были в открытом доступе промышленные газовые баллоны. Рядом с подростком нашли полиэтиленовый пакет. Школьники вызвали полицию и скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.

По данным собственного источника РИА «Воронеж», баллоны стоят на стыке территории предприятия и сетевого магазина. Пока неизвестно, кому они принадлежат. По словам собеседника РИА «Воронеж», группа школьников приходила к баллонам на протяжении двух недель.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили о гибели подростка. По предварительным данным, произошла внезапная сердечная смерь. Во время осмотра тела погибшего силовики не нашли видимых следов насилия. Следователи начали доследственную проверку. Тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину гибели ребенка. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

Контекст

Это третий подобный случай гибели детей в регионе за семь месяцев — с октября 2017 года. Первый случай произошел в Поворино 18 октября. Мальчик 14 лет надышался газом из туристического баллончика на Советской улице. Восьмикласснику стало плохо, он упал на землю и не подавал признаков жизни. Трое друзей подростка вызвали пострадавшему скорую помощь и позвонили в правоохранительные органы около 18:00. Спасти мальчика не смогли.

В конце октября 17-летняя девушка умерла в Коминтерновском районе Воронежа при схожих обстоятельствах. Компания подростков в подъезде нюхала газ из баллончика, школьнице стало плохо. Дети позвонили в «скорую» и попытались избавиться от баллончика. Приехавшие на место следователи нашли только трубку и колпачок от баллончика.