Каскадерский трюк: лихач проехал по машине оппонента в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В ночь на субботу в самом центре Хабаровска, у Медицинского университета, малолитражная машина на опасном повороте проехала колесами по борту двигавшегося рядом внедорожника, сообщает портал «Губерния».

Во время ДТП один из участников не выдержал боковой интервал. Именно это нарушение стало причиной того, что «Фит» некоторое время ехал по дороге лишь правыми колесами, а левыми опирался на попутную «Гранд Витару».

Обе машины ехали по Муравьева-Амурского со стороны реки. Водители синхронно вписывали иномарки в крутой изгиб у площади Ленина. Внедорожник двигался чуть впереди, по второму ряду, «Хонда» — по первой полосе. Владелец поврежденной машины считал, что оппонент ехал слишком быстро.

53-летний владелец «Сузуки» рассказал, что слышал два удара по корпусу своего автомобиля. Очевидно, что после первого соприкосновения «Хонда» потеряла равновесие. Ее 25-летнему водителю удалось удержать машину в пределах проезжей части. От энергичного руления малолитражка выполнила каскадерский трюк. Несколько секунд иномарка ехала на правых колесах, а левые при этом находились в воздухе. Когда корпус начал принимать штатное положение, «Фит» левым колесом оставил отметину на борту «Витары» и приземлился, лишившись резины.