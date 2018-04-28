Каскадерский трюк: лихач проехал по машине оппонента в Хабаровске
Водитель «Фита» не выдержал боковой интервал на повороте.
Водитель «Фита» не выдержал боковой интервал на повороте.
В ночь на субботу в самом центре Хабаровска, у Медицинского университета, малолитражная машина на опасном повороте проехала колесами по борту двигавшегося рядом внедорожника, сообщает портал «Губерния».
Во время ДТП один из участников не выдержал боковой интервал. Именно это нарушение стало причиной того, что «Фит» некоторое время ехал по дороге лишь правыми колесами, а левыми опирался на попутную «Гранд Витару».
Обе машины ехали по
53-летний владелец «Сузуки» рассказал, что слышал два удара по корпусу своего автомобиля. Очевидно, что после первого соприкосновения «Хонда» потеряла равновесие. Ее 25-летнему водителю удалось удержать машину в пределах проезжей части. От энергичного руления малолитражка выполнила каскадерский трюк. Несколько секунд иномарка ехала на правых колесах, а левые при этом находились в воздухе. Когда корпус начал принимать штатное положение, «Фит» левым колесом оставил отметину на борту «Витары» и приземлился, лишившись резины.
Пострадавших в ДТП нет.