Два рейсовых автобуса столкнулись в Северном микрорайоне Хабаровска

Будущие участники ДТП двигались друг за другом со стороны улицы Трехгорной. 47-летний шофер автобуса маршрута № 23 ехал по крайней правой полосе. Ему горел зеленый свет, на табло обратного отсчета оставалось еще 14 секунд. Водитель подумал, что этого слишком мало, и начал притормаживать. 64-летний шофер «Дэу» 35-го маршрута, ехавший в соседнем ряду, останавливаться не стал и поехал дальше. По словам водителя, его подрезал владелец внедорожника; чтобы избежать столкновения с этой машиной, шофер 35-го был вынужден сместиться правее.