Два рейсовых автобуса столкнулись в Северном микрорайоне Хабаровска
Водитель 35-го заявил, что был вынужден уклоняться от столкновения с внедорожником.
Водитель 35-го заявил, что был вынужден уклоняться от столкновения с внедорожником.
В субботу в Северном микрорайоне Хабаровска, недалеко от остановки «Депо-2», случилась авария с двумя пассажирскими автобусами, сообщает портал «Губерния».
Будущие участники ДТП двигались друг за другом со стороны улицы Трехгорной. 47-летний шофер автобуса маршрута № 23 ехал по крайней правой полосе. Ему горел зеленый свет, на табло обратного отсчета оставалось еще 14 секунд. Водитель подумал, что этого слишком мало, и начал притормаживать. 64-летний шофер «Дэу» 35-го маршрута, ехавший в соседнем ряду, останавливаться не стал и поехал дальше. По словам водителя, его подрезал владелец внедорожника; чтобы избежать столкновения с этой машиной, шофер 35-го был вынужден сместиться правее.
В результате столкновения с автобусом маршрута № 23 у 35-го оказались повреждены зеркало, стекла и правый борт. Пострадавших не нашлось, у обоих шоферов были полисы ОСАГО.
Водители прошли