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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане из горящей квартиры пожарные спасли 5 человек

Их вывели наружу с помощью специальной маски.

Накануне, 27 апреля, в Зеленодольске произошел пожар. В 17:26 огонь возник на улице Засорина в доме № 2.

Прибывшие пожарные увидели, что горит кухня и коридор в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Огонь распространился на 13 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники МЧС Татарстана при помощи специальной маски вывели на улицу пять человек.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, в этот же день в пожаре в Набережных Челнах погиб пенсионер. Еще нескольким жильцам дома удалось спастись.

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