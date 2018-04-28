В Татарстане из горящей квартиры пожарные спасли 5 человек

Накануне, 27 апреля, в Зеленодольске произошел пожар. В 17:26 огонь возник на улице Засорина в доме № 2.

Прибывшие пожарные увидели, что горит кухня и коридор в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Огонь распространился на 13 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники МЧС Татарстана при помощи специальной маски вывели на улицу пять человек.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.