В Татарстане из горящей квартиры пожарные спасли 5 человек
Их вывели наружу с помощью специальной маски.
Их вывели наружу с помощью специальной маски.
Накануне, 27 апреля, в Зеленодольске произошел пожар. В 17:26 огонь возник на улице Засорина в доме № 2.
Прибывшие пожарные увидели, что горит кухня и коридор в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Огонь распространился на 13 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
Сотрудники МЧС Татарстана при помощи специальной маски вывели на улицу пять человек.
Предварительной причиной пожара называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Напомним, в этот же день в пожаре в Набережных Челнах погиб пенсионер. Еще нескольким жильцам дома удалось спастись.