В Баку начался пожар в одном из пяти самых высоких зданий Азербайджана
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В Баку горит здание Trump Tower, сообщают местные СМИ.
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В Баку горит здание Trump Tower, сообщают местные СМИ.
Задымление произошло на последнем этаже здания. В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана.
Строительство башни началось в 2008 году. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.
В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в названии здания отказались использовать слова Trump Tower.
Ранее в апреле в принадлежащем президенту США Дональду Трампу небоскребе Trump Tower в