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12:31 (мск), источник: Интерфакс

В Баку начался пожар в одном из пяти самых высоких зданий Азербайджана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В Баку горит здание Trump Tower, сообщают местные СМИ.

Задымление произошло на последнем этаже здания. В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана.

Башня Trump Tower в городе Баку считается одним из пяти высочайших зданий Азербайджана (130 метров).

Строительство башни началось в 2008 году. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в названии здания отказались использовать слова Trump Tower.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в апреле в принадлежащем президенту США Дональду Трампу небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар, в результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Возгорание произошло в одной из квартир башни на 50-м этаже здания.

В Баку загорелся 130-метровый небоскреб Trump Tower
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
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