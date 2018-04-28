В Баку начался пожар в одном из пяти самых высоких зданий Азербайджана

Задымление произошло на последнем этаже здания. В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана.

Башня Trump Tower в городе Баку считается одним из пяти высочайших зданий Азербайджана (130 метров).

Строительство башни началось в 2008 году. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в названии здания отказались использовать слова Trump Tower.

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