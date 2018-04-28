Голый налетчик взял в заложники новосибирскую семью, требуя встречи с консулом и прокурором

В Новосибирске расследуют дело голого налетчика. Приезжий из Узбекистана ворвался в чужую квартиру и пленил семьи, требуя встречи с прокурором и консулом.

Как поясняет сам мигрант, он приехал из Ташкента, устроился на работу, но разочаровался в России.

— На стройке я проработал один день. С хозяйкой стройки у меня произошел конфликт, я оттуда ушел. После того, как ушел, ночевал на улице. Потом какие-то люди хотели меня избить, я от них убежал. Встретил автомобиль «скорой помощи», попросил отвезти меня в отдел полиции. Меня привезли, я зашел в отдел и остался ночевать в полиции, — так описал свои злоключения мужчина.

После таких неприятностей он решил свести счеты с жизнью. Увидев пожарную лестницу, поднялся на крышу дома на Мочищенском шоссе, 16. При этом разделся догола.

Однако умирать передумал и тогда, вооружившись металлической трубой, выломал дверь ближайшей квартиры и ворвался внутрь. Изнутри подпер выход шкафом. А семью — проживающих в квартире мать и сына — развел по разным комнатам. Потребовал, чтобы звонили консулу и прокурору — таким образом рассчитывал на депортацию домой.

Кроме этого потребовал у молодого человека штаны и вооружился: поочередно брал в руки нож, молоток, секатор, напильник и отвертку — выбирал, чем лучше пугать заложников.

Консул так и не приехал, но вместо этого на переговоры прибыли начальник городского управления МВД Юрий Горчаков и начальник областной полиции Николай Турбовец. После недолгих переговоров налетчика повязала группа захвата. Вскоре тот, как и хотел, встретился с сотрудниками прокуратуры.

— Гражданину избрана мера пресечения сроком на два месяца, — сообщил Радио «Комсомольская правда» помощник прокурора Заельцовского района Артем Хоменко.