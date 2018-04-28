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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Маршрутка с пассажирами попала в аварию в Новосибирске

В аварии никто не пострадал.

Авария с маршрутным такси № 30 произошла сегодня, 28 апреля, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. В микроавтобус с пассажирами врезалась иномарку.

— Маршрутка № 30 двигалась по Гусинобродскому шоссе со стороны с. Раздольного в сторону Волочаевской, заезжала на остановку. Nissan Wingroad выезжал от ТЦ «Восток» и не пропустил «Газель», совершил столкновение, — сообщили аварийные комиссары «Автоспас» в своем паблике во «ВКонтакте».

В ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили небольшие повреждения. У «Газели» — небольшие вмятины на задней части кузова, у «Ниссана» перекосило бампер, и разбита фара. По данным «Автоспаса», водитель иномарки свою вину в столкновении признал. Еще одна авария с участием общественного транспорта произошла сегодня на Октябрьском мосту. Легковой автомобиль протаранил троллейбус. В том ДТП также обошлось без пострадавших.

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