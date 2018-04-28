«Почта России» прокомментировала ДТП под Омском, в котором перевернулся ее фургон

Напомним, вчера на 41 км трассы Азово — Шербакуль УАЗ «Почты России» столкнулся с автомобилем Geely, после чего слетел в кювет и перевернулся на крышу. По данным ГИБДД, виновником аварии стал 51-летний водитель легковушки — он врезался в машину почты, когда та поворачивала налево с основной трассы.

В результате госпитализировали четырех человек: водителя и двух пассажиров Geely, а также пассажира УАЗа. Оба водителя были трезвы.

Главная новость по теме В Омской области перевернулась машина «Почты России»: есть пострадавшие (фото).

В «Почте России» официально прокомментировали инцидент.

— В результате инцидента сотрудники почтового ведомства не пострадали, почтовых отправлений в автомобиле не было. Добавим, что все транспортные средства Омского филиала в обязательном порядке проходят ежегодный технический осмотр согласно законодательству РФ и предрейсовый осмотр перед каждым выходом на маршрут. Водители — ежедневный медицинский осмотр, — сообщили в пресс-службе компании.