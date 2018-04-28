В Башкирии бесследно пропала 32-летняя мать троих детей Луиза Аралбаева-Хакимова
От молодой женщины нет вестей уже целую неделю.
От молодой женщины нет вестей уже целую неделю.
Родные и близкие 32-летней Луизы
— Ее мама сидит дома с детками, никуда выйти не может, мужа у нее нет, развелась недавно, — рассказывает знакомая женщины Регина Адельгареева.
Куда могла отправится Луиза пока не ясно. Трое маленьких детей очень ждут маму, скучают по ней.
Всех, кто может знать о местонахождении молодой женщины просят позвонить по телефону: 89174118924 (Регина).