В Башкирии бесследно пропала 32-летняя мать троих детей Луиза Аралбаева-Хакимова

Источник: Комсомольская правда

Родные и близкие 32-летней Луизы Аралбаевой-Хакимовой бьют тревогу: почти неделю назад, 22 апреля, мать троих детей вышла из дома в деревне Новоаптиково, что в Ишимбайском районе Башкирии и до сих пор от нее нет никаких известий.

— Ее мама сидит дома с детками, никуда выйти не может, мужа у нее нет, развелась недавно, — рассказывает знакомая женщины Регина Адельгареева.

Куда могла отправится Луиза пока не ясно. Трое маленьких детей очень ждут маму, скучают по ней.