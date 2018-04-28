Один человек пострадал при столкновении грузовиков на Дону

Один человек пострадал при столкновении грузовиков в Ростовской области.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 28 апреля около 3.00 на 1079-м километре трассы М-4 «Дон».

Бензовоз МАЗ, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Mitsubishi.

В результате ДТП водителя бензовоза с травмами доставили в больницу.