За крупную взятку судят двух нижегородских экс-сотрудников полиции
Оперуполномоченные незаконно «заработали» более 200 тысяч рублей.
Оперуполномоченные незаконно «заработали» более 200 тысяч рублей.
В Нижнем Новгороде начинается суд над двумя бывшими сотрудниками полиции, которых обвиняют в получении крупной взятки, сообщает
На получении «денежного вознаграждения» попались оперуполномоченные отдела полиции 37 и 33 лет. По версии следствия, они регулярно получали «премии» от генерального директора одной из фирм. За это они должны были не обращать внимание не его «неправомерную деятельность в экономической сфере».
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