За крупную взятку судят двух нижегородских экс-сотрудников полиции

На получении «денежного вознаграждения» попались оперуполномоченные отдела полиции 37 и 33 лет. По версии следствия, они регулярно получали «премии» от генерального директора одной из фирм. За это они должны были не обращать внимание не его «неправомерную деятельность в экономической сфере».