Узбекистанца приговорили к колонии за незаконный переход границы с РФ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Суд в Челябинской области приговорил к 9 месяцам колонии общего режима гражданина Узбекистана, незаконно пересекшего госграницу с РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, в апреле 2017 года при незаконном пересечении государственной границы в обход установленного пункта пропуска мужчина был задержан пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Челябинской области. Ранее, в 2014 году, ему был запрещен въезд в Российскую Федерацию до 2020 года.

«Варненский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана… Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.