В Баку потушили пожар в здании Trump Tower
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, выясняются причины происшествия, сообщили РИА Новости в
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, выясняются причины происшествия, сообщили РИА Новости в
«Пожар потушен. О причинах общественность будет проинформирована», — сказали в
Здание Trump Tower Baku состоит из 33 наземных этажей, его высота составляет 130 метров.
В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран, в частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто.