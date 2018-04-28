Погоня за пьяным лихачом в Усть-Илимске: водитель «Жигулей» пытался скрыться от полицейских на трех колесах

Внимание инспекторов ГИБДД, патрулирующих улицы правобережного района Усть-Илимска привлек водитель «Жигулей», который ранним утром ехал с выключенными фарами. Заметив полицейских, тот нажал на газ. Развернувшись, оперативники поехали за ним. Нарушитель попытался оторваться и проехал несколько перекрестков на красный сигнал светофора, создавая на дороге аварийные ситуации. На одном из поворотов, на отечественной легковушке неожиданно отлетело переднее колесо. Несмотря на это водитель продолжал давить на газ и остановился лишь через несколько метров.

Выйдя из машины лихач попытался убежать, но его сразу скрутили инспекторы. За рулем «Жигулей» оказался 30-летний местный житель. После проведенного освидетельствования выяснилось, что он был пьян. Кстати, это не первый случай, когда он катается по улицам родного города под хмельком.