Погоня за пьяным лихачом в Усть-Илимске: водитель «Жигулей» пытался скрыться от полицейских на трех колесах
Нарушитель уже не в первый раз садится за руль пьяным.
Нарушитель уже не в первый раз садится за руль пьяным.
Внимание инспекторов ГИБДД, патрулирующих улицы правобережного района
Выйдя из машины лихач попытался убежать, но его сразу скрутили инспекторы. За рулем «Жигулей» оказался 30-летний местный житель. После проведенного освидетельствования выяснилось, что он был пьян. Кстати, это не первый случай, когда он катается по улицам родного города под хмельком.
— Пьяным его ловили в 2010 и 2013 годах. А в 2016-м суд лишил его водительских прав на два года. Теперь на него будет возбуждено уголовное дело, и он может отправиться за решетку на срок до двух лет, — сообщили в