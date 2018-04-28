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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае мужчина похитил из детского садика имущество на 140 тысяч рублей

Он похитил оргтехнику и личные вещи сотрудников.

В начале апреля в Дзержинском районе неизвестный ночью обокрал детский сад. Он отжал входную дверь и проник в дошкольное учреждение. Из садика он похитил оргтехнику и личное имущество на 140 тысяч рублей.

Полицейские задержали 44-летнего жителя Култаево. Ему предъявлено обвинение в краже. Ведется следствие.

Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли и возвратили законным владельцам. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Также в Перми задержаны двое мужчин, совершавших кражи из садовых домиков. Мужчины нигде не работают, источника дохода не имеют. У садоводов они украли инструменты и хозяйственный инвентарь.

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