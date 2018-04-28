В Пермском крае мужчина похитил из детского садика имущество на 140 тысяч рублей

В начале апреля в Дзержинском районе неизвестный ночью обокрал детский сад. Он отжал входную дверь и проник в дошкольное учреждение. Из садика он похитил оргтехнику и личное имущество на 140 тысяч рублей.

Полицейские задержали 44-летнего жителя Култаево. Ему предъявлено обвинение в краже. Ведется следствие.

Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли и возвратили законным владельцам. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.