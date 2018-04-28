Территорию под Омском проверят на ртуть

Омское Управление по охране животного мира запустило на электронной площадке «РТС тендер» электронный аукцион на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по мониторинговым исследованиям компонентов окружающей среды в зоне влияния участка по захоронению пестицидов на территории ЗАО «Полигон».