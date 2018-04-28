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13:48 (мск), источник: СуперОмск

Территорию под Омском проверят на ртуть

Омское Управление по охране животного мира запустило на электронной площадке «РТС тендер» электронный аукцион на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по мониторинговым исследованиям компонентов окружающей среды в зоне влияния участка по захоронению пестицидов на территории ЗАО «Полигон».

Отмечается, что участок расположен в Омском районе Омской области, р. Развязка № 10.

Максимальная цена контракта составляет 112,4 тысячи рублей.

Как указано в техзадании, победитель аукциона должен будет произвести отбор и анализ проб грунтовых вод из наблюдательных скважин на содержание таких загрязняющих веществ, как ртуть, гексахлорбензол, альфа- и гамма-гексахлорциклогексан и других.

В итоговом отчете нужно будет представить карты-схемы обследуемых территорий с нанесенными точками отбора проб, таблицы результатов анализа проб компонентов окружающей среды, протоколы количественного химического анализа, акты отбора проб, оценку влияния участка на уровень загрязнения объектов окружающей среды.

Отметим, участок, который подлежит обследованию, находится в 30 км от Омска, его площадь составляет 39 га.

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