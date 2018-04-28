В Чебаркульском районе мать и дочь разбились в аварии на трассе

Женщина-водитель не справилась с управлением. Авария произошла сегодня, 28 апреля, в 6.20 на 36-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово.

«Жительница Кыштыма, управляя автомобилем “Daewoo Matiz”, по предварительным данным, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево», — сообщили в региональном полицейском главке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка, от полученных травм скончалась до прибытия «Скорой помощи». Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение.