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14:15 (мск), источник: Uralpress.ru

В Чебаркульском районе мать и дочь разбились в аварии на трассе

В Чебаркульском районе (Челябинская область) мать и дочь разбились в аварии на трассе.

Женщина-водитель не справилась с управлением. Авария произошла сегодня, 28 апреля, в 6.20 на 36-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово.

«Жительница Кыштыма, управляя автомобилем “Daewoo Matiz”, по предварительным данным, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево», — сообщили в региональном полицейском главке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка, от полученных травм скончалась до прибытия «Скорой помощи». Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение.

Как выяснилось, в машине ехали мать с дочерью. Они направлялись в Магнитогорск. Погибшей оказалась мама выжившей автоледи. В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

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