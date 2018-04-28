В Чебаркульском районе мать и дочь разбились в аварии на трассе
В Чебаркульском районе (Челябинская область) мать и дочь разбились в аварии на трассе.
В Чебаркульском районе (Челябинская область) мать и дочь разбились в аварии на трассе.
«Жительница Кыштыма, управляя автомобилем “Daewoo Matiz”, по предварительным данным, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево», — сообщили в региональном полицейском главке.
В результате
Как выяснилось, в машине ехали мать с дочерью. Они направлялись в Магнитогорск. Погибшей оказалась мама выжившей автоледи. В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.