Задержана министр спорта Кубани Людмила Чернова

Источник: "Российская газета"

Сама министр сейчас находится в СИЗО, а у нее дома накануне прошел обыск. В министерстве спорта края отказались как-либо комментировать эту ситуацию, лишь пояснив, что глава их ведомства «отсутствует на рабочем месте».

В настоящее время правоохранители, как стало известно, выясняют все обстоятельства перечисления футбольному клубу «Кубань» из бюджета Краснодарского края средств на сумму в 886 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, были переведены на счет клуба якобы с финансовыми нарушениями.

Ожидается, что слушание по делу Людмилы Черновой может пройти в Октябрьском районном суде Краснодара в течение дня в субботу, 28 апреля. На данный момент, как «РГ» рассказали в суде, дата и время заседания (на нем будет определена мера пресечения подозреваемой) не назначено.

А в начале этого месяца арестовал на два месяца финансового директора ФК «Кубань» Владислава Белецкого. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в хищениях в футбольном клубе. «В отношении Белецкого Владислава Владимировича Прикубанским районным судом города Краснодара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 мая 2018 года включительно», — сообщили в суде.

По мнению экспертов, эти два дела между собой никак не связаны. В 2012 и 2013 годах ФК «Кубань» возглавляли совсем другие люди, а Владислав Белецкий занял свой пост гораздо позднее, когда в краснодарском клубе полностью сменилось руководство.

При этом, начиная с 2015 года ФК начал испытывать проблемы с финансированием, у него накопились долги как перед игроками, так и перед собственными сотрудниками. В 2017 году федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 миллиона рублей.

Справка «РГ»