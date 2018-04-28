Арестован казанский стритрейсер, по вине которого погиб автоинспектор

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Сатрутдинова до 27 июня» — зачитал постановление судья.

На аресте ранее судимого лихача настаивало следствие, это требование поддержал и представитель прокуратуры.

А. Сатрутдинов заявил, что раскаивается, извинился перед семьей погибшего сотрудника ГАИ и признался, что до сих пор находится в шоке.

Его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Против А. Сатрутдинова возбуждено уголовное дело по двум статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Оба уголовных дела объединены в одно производство.

Как сообщалось, в ночь на пятницу водитель на БВМ, на большой скорости ездивший по улицам Казани, столкнулся с патрульным автомобилем, преградившим ему путь на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов. Двое полицейских и водитель БМВ были госпитализированы с травмами. Один из инспекторов ДПС, не приходя в сознание, в больнице скончался.

Начальник управления ГИБДД МВД Татарстана Ленар Габдурахманов пояснил, что автоинспекторы намеренно блокировали путь своим автомобилем водителю, пытаясь его задержать во время ночной погони.

«Наши сотрудники осознанно пошли на этот шаг. Собой офицеры Юрий Матренин и Вячеслав Морозов закрыли путь нарушителю. Они приняли верное решение, поскольку в условиях города оружие применить было невозможно ввиду высокого риска», — сказал Л. Габдурахманов.