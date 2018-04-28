Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Путин отреагировал на просьбу списать деньги с его счета
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 млн рублей за кражу воды
Россияне ждут снижения цен на жилье
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:12 (мск), источник: Интерфакс

Арестован казанский стритрейсер, по вине которого погиб автоинспектор

Казань. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Советский районный суд Казани взял под стражу казанца Артура Сатрутдинова, устроившего автоаварию, в которой один сотрудник Госавтоинспекции погиб, а второй получил травмы, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из зала суда.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Сатрутдинова до 27 июня» — зачитал постановление судья.

На аресте ранее судимого лихача настаивало следствие, это требование поддержал и представитель прокуратуры.

А. Сатрутдинов заявил, что раскаивается, извинился перед семьей погибшего сотрудника ГАИ и признался, что до сих пор находится в шоке.

Его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Против А. Сатрутдинова возбуждено уголовное дело по двум статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Оба уголовных дела объединены в одно производство.

Как сообщалось, в ночь на пятницу водитель на БВМ, на большой скорости ездивший по улицам Казани, столкнулся с патрульным автомобилем, преградившим ему путь на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов. Двое полицейских и водитель БМВ были госпитализированы с травмами. Один из инспекторов ДПС, не приходя в сознание, в больнице скончался.

Начальник управления ГИБДД МВД Татарстана Ленар Габдурахманов пояснил, что автоинспекторы намеренно блокировали путь своим автомобилем водителю, пытаясь его задержать во время ночной погони.

«Наши сотрудники осознанно пошли на этот шаг. Собой офицеры Юрий Матренин и Вячеслав Морозов закрыли путь нарушителю. Они приняли верное решение, поскольку в условиях города оружие применить было невозможно ввиду высокого риска», — сказал Л. Габдурахманов.

Он добавил, что скорость преследуемой машины доходила до 170 км/ч., а нарушитель отказался пройти медосвидетельствование.

Все новости региона
Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от экономики РФ
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь