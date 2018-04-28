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14:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамвай сошёл с рельсов и повредил две электроопоры в Челябинске

Инцидент произошёл в Металлургическом районе.

Трамвай сошёл с рельсов и повредил две электроопоры в Металлургическом районе Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл на перегоне Садовая — Теплоприбор днём 28 апреля. Как сообщили горожане, с рельсов сошли обе тележки трамвайного вагона маршрута № 14, работы по восстановлению движения на участке продолжаются уже около двух часов.

Добавим, что трамваи маршрутов № 10 и 14 до устранения последствий схода будут следовать до ЧМК.

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