Трамвай сошёл с рельсов и повредил две электроопоры в Челябинске

Трамвай сошёл с рельсов и повредил две электроопоры в Металлургическом районе Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл на перегоне Садовая — Теплоприбор днём 28 апреля. Как сообщили горожане, с рельсов сошли обе тележки трамвайного вагона маршрута № 14, работы по восстановлению движения на участке продолжаются уже около двух часов.