Трамвай сошёл с рельсов и повредил две электроопоры в Челябинске
Инцидент произошёл в Металлургическом районе.
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Инцидент произошёл в Металлургическом районе.
Трамвай сошёл с рельсов и повредил две электроопоры в Металлургическом районе Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.
Инцидент произошёл на перегоне Садовая — Теплоприбор днём 28 апреля. Как сообщили горожане, с рельсов сошли обе тележки трамвайного вагона маршрута № 14, работы по восстановлению движения на участке продолжаются уже около двух часов.
Добавим, что трамваи маршрутов № 10 и 14 до устранения последствий схода будут следовать до ЧМК.