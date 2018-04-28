На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись грузовики МАН и ДАФ

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель фуры МАН 1974 года рождения, направляясь в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с ехавшим во встречном направлении автомобилем ДАФ.