На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись грузовики МАН и ДАФ
ДТП случилось 28 апреля 00:30. В результате один шофер погиб на месте, второй — госпитализирован.
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ДТП случилось 28 апреля 00:30. В результате один шофер погиб на месте, второй — госпитализирован.
По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель фуры МАН 1974 года рождения, направляясь в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с ехавшим во встречном направлении автомобилем ДАФ.
В результате столкновения его 45-летний водитель погиб, водитель МАНа госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.