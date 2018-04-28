В Новокуйбышевске вышедшая из берегов река затопила дороги

Сегодня, 28 апреля, в Новокуйбышевске неожиданно разлилась река Волга и затопила близлежащие дороги. В частности, под водой оказалась дорога, которая ведет к конечной остановке автобуса № 41 — «Городской пляж». Об этом ProGorodNsk.ru сообщили очевидцы. По их словам, вода все прибывает. На данный момент затопленный участок дороги огородили бетонными блоками.