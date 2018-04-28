У 28-летнего казанца изъяли четыре кг марихуаны и семь кг гашиша
(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Казани задержали 28-летнего местного жителя, занимавшегося производством крупных партий наркотиков, сообщает
(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Казани задержали 28-летнего местного жителя, занимавшегося производством крупных партий наркотиков, сообщает
В квартире мужчины правоохранители нашли весы, упаковочный и фасовочный материал, а также марихуану, МДМА, и содержащие псилоцин грибы.
В процессе полицейские выяснили, что задержанный производил наркотики в частном доме в Пестречинском районе. Помещение, в котором культивировались запрещенные растения, было оснащено оборудованием для полива, обогрева, вентиляции и освещения.
Во время обыска правоохранители обнаружили 54 растения, более четырех килограммов марихуаны и около семи килограммов гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».