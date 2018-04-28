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15:13 (мск), источник: Комсомольская правда

На Центральном рынке в Симферополе пожар

Загорелся один из ларьков — жертв и пострадавших нет.

На Центральном рынке в Симферополе загорелся один из ларьков — из него валит густой дым, сообщают КП-Крым очевидцы.

— По нашей информации, произошло задымление из-под крыши одного из ларьков. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась ввиду небольшой площади возгорания. В настоящее время два пожарных отделения все еще работают на месте, — сказали КП-КРым в МЧС по республике.

По сведениям очевидцев, горит ларек с «Шаурмой».

Напомним, в Крым приходит традиционная сезонная жара. По прогнозам синоптиков, завтра, 29 апреля, воздух прогреется уже до +27, а вплоть до 4 мая столбик термометра днем будет подниматься выше 30 градусов тепла. В МЧС республики рекомендуют соблюдать простые правила пожарной безопасности на природе — не разводить костры и не жечь мусор в пожароопасных местах.

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