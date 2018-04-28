На Центральном рынке в Симферополе пожар
Загорелся один из ларьков — жертв и пострадавших нет.
Загорелся один из ларьков — жертв и пострадавших нет.
На Центральном рынке в Симферополе загорелся один из ларьков — из него валит густой дым, сообщают
— По нашей информации, произошло задымление
По сведениям очевидцев, горит ларек с «Шаурмой».
Напомним, в Крым приходит традиционная сезонная жара. По прогнозам синоптиков, завтра, 29 апреля, воздух прогреется уже до +27, а вплоть до 4 мая столбик термометра днем будет подниматься выше 30 градусов тепла. В МЧС республики рекомендуют соблюдать простые правила пожарной безопасности на природе — не разводить костры и не жечь мусор в пожароопасных местах.