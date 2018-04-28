На Центральном рынке в Симферополе пожар

На Центральном рынке в Симферополе загорелся один из ларьков — из него валит густой дым, сообщают КП-Крым очевидцы.

— По нашей информации, произошло задымление из-под крыши одного из ларьков. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась ввиду небольшой площади возгорания. В настоящее время два пожарных отделения все еще работают на месте, — сказали КП-КРым в МЧС по республике.

По сведениям очевидцев, горит ларек с «Шаурмой».