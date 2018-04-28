Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия разместила группировки крылатых ракет по всем направлениям
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 млн рублей за кражу воды
Россияне ждут снижения цен на жилье
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Восстание обреченных
15:18 (мск), источник: Sputnik

Голый узбек взял в заложники новосибирцев и потребовал встречи с консулом

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

Источник: Sputnik

Об этом сообщил помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Артем Хоменко в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам мигранта, он приехал в Россию из Ташкента, год проработал на стройке, но, поругавшись с руководством объекта, остался на улице. После этого мужчина решил свести счеты с жизнью.

Иностранец взобрался по пожарной лестнице на крышу одного из жилых домов, разделся догола, но умирать передумал. Вместо этого он взломал дверь первой попавшейся квартиры, взял в заложники находившихся там мать и сына и потребовал вызвать консула и прокурора. Таким образом мужчина рассчитывал на депортацию. Однако на переговоры с узбеком приехала группа захвата.

Сейчас выходца из ЦА ждет суд по двум статьям УК РФ: 127 «Незаконное лишение свободы» и 139 «Нарушение неприкосновенности жилища».

Все новости региона
 Покорить сердце Азии: с чем и для чего Эрдоган едет в Узбекистан
'Дружба народов' возвращается: площадь, дворец и станцию метро переименуют
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь