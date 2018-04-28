Голый узбек взял в заложники новосибирцев и потребовал встречи с консулом
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.
Об этом сообщил помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Артем Хоменко в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам мигранта, он приехал в Россию из Ташкента, год проработал на стройке, но, поругавшись с руководством объекта, остался на улице. После этого мужчина решил свести счеты с жизнью.
Иностранец взобрался по пожарной лестнице на крышу одного из жилых домов, разделся догола, но умирать передумал. Вместо этого он взломал дверь первой попавшейся квартиры, взял в заложники находившихся там мать и сына и потребовал вызвать консула и прокурора. Таким образом мужчина рассчитывал на депортацию. Однако на переговоры с узбеком приехала группа захвата.
Сейчас выходца из ЦА ждет суд по двум статьям УК РФ: 127 «Незаконное лишение свободы» и 139 «Нарушение неприкосновенности жилища».