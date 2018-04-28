Трое нетрезвых мужчин попытались угнать мотоцикл в столице

«При патрулировании сектора мы заметили троих мужчин, которые толкали мотоцикл. Увидев нас, двое убежали. Одного мы задержали».



Задержанным оказался 32-летний уроженец Дондюшанского района. Он рассказал, что с сообщниками познакомился случайно, а на угон они направились, изрядно выпив.



«Они хотели украсть мотоцикл, потому что им нужны были деньги. А мне все равно. Я его не толкал, они толкали, я просто был рядом».



Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.